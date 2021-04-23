KO-MEK kursiyerleri bu kez çocuklar için üretti
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KO-MEK kursiyerleri bu kez çocuklar için üretti

KO-MEK kursiyerleri bu kez çocuklar için üretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan öncesi seferber olan KO-MEK kursiyerleri tarafından üretilen ürettikleri, çocuklara hediye edildi.

23 Nisan öncesi seferber olan KO-MEK kursiyerleri tarafından üretilen ürettikleri, çocuklara hediye edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları KO-MEK Vefası kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukları unutmadı. KO-MEK kurslarında kursiyerler tarafından örülen amigurumi oyuncaklar ve çocuklar için yapılan sırt çantaları çocuklara hediye edilerek bayram sevinçlerine ortak olundu. Hediyelerini alan çocuklar, kendilerini unutmayan KO-MEK ailesine teşekkür etti.

KO-MEK Darıca ve Yenikent Kurs merkezlerinde eğitim gören örgü ve giyim kursiyerleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu kez çocuklar için ürettiler. Yapılan oyuncaklar ve çantalar çocuklara hediye edilirken kursiyerlerde bu etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan KO-MEK Yenikent Kurs Merkezi giyim ve şiş örgü kursiyerleri oyun odasına gelen çocuklar ve Pandemi nedeniyle evde olan çocukları için sürpriz yaparak etkinlik elbiseleri dikti. Palyaço ve çeşitli eğlenceli elbiseler diken kursiyerler 23 Nisan öncesinde çocuklarla birlikte eğlendi. Çocuklarla birlikte eğlenen kursiyerler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını birlikte doyasıya yaşadı. - KOCAELİ

KO-MEK kursiyerleri bu kez çocuklar için üretti
KO-MEK kursiyerleri bu kez çocuklar için üretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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