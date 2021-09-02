KO-MEK ile Sekapark'ta harika bir gün
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KO-MEK ile Sekapark'ta harika bir gün

KO-MEK ile Sekapark'ta harika bir gün
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark alanında bir dizi etkinlik düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark alanında bir dizi etkinlik düzenledi. Sekapark'taki etkinlik alanına çeşitli stantlar kurularak birçok uygulamalı atölye faaliyetleri gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) etkinlik alanına kurduğu 18 farklı stantla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına da renk kattı.

BAŞKAN ÇOCUKLARLA MENEMEN YAPTI

KO-MEK'in yaz dönemlerinde özellikle çocuklar ve gençler için düzenlediği "Ev Becerileri Atölyesi" için kurulan stantta Türk Mutfağı, Temel Dikiş Teknikleri,

Temel Tamir Bakım ve Onarım, Temel İlk Yardım branşlarında günlük hayatta kullanılan birçok el becerisi sergilendi. Çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği "Ev Becerileri Atölyesi"ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katılarak kursiyerlerle menemen yaptı. Ev becerileri kursuna katılan kursiyerlerle tek tek yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Büyükakın, başarılı çalışmalarından dolayı etti.

KOMEKSEPETİNE YOĞUN İLGİ

Daha sonra KO-MEK stantlarını gezen Başkan Büyükakın, kurslar hakkında bilgi aldı. Etkinlik alanında çocuklarla branşlar hakkında sohbet ederken, onların isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektiren Başkan Büyükakın, Komeksepeti standının kurulduğu stantta satışlar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların komeksepetine olan ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, daha çok ürün ile daha fazla insana hitap edilmesi gerektiğini belirtti. Gün sonunda çocuklarla birlikte Zafer Bayramına özel pasta kesen Başkan Büyükakın, çocukları becerilerinden dolayı tebrik etti.

UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞANDI

Etkinlik alanına kurulan oyun hamuru atölyesi, ebru atölyesi, uçurtma atölyesi, çini atölyesi, resim atölyesi ve bileklik yapım atölyesi gibi bir birinden farklı etkinliklerle iki gün boyunca vatandaşlarla hem eğlenen hem de öğreten KO-MEK özellikle çocukların unutulmaz bir etkinlik yaşamasını sağladı. Etkinlikte palyaço gösterileri yer aldı ve mehter takımının seslendirdiği eserler katılımcıları coşturdu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Yaşar Güler Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Deniz Akkaya Demet Akalın Metin Çekmez
Spor Marcao Umut Meraş Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KO-MEK ile Sekapark'ta harika bir gün - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.09.2021 11:52:04. #1.13#

title