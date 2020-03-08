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Dünya Kadınlar Günü, Güncel

KO-MEK ile güçlü kadınlar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde KO-MEK, güçlü kadın kursiyerleriyle hayata meydan okumaya devam ediyor.

08.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:35
KO-MEK ile güçlü kadınlar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde KO-MEK, güçlü kadın kursiyerleriyle hayata meydan okumaya devam ediyor.


Meslek eğitiminde kadının bir farkı olmadığını gösteren KO-MEK, kaynakçılık, sıhhi tesisat, havuz suyu operatörlüğü gibi birçok zor meslekte 202 bin kadın kursiyere meslek eğitimi vererek hem hayata hazırladı hem de iş bulmalarını sağladı.


KO-MEK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın kursiyerlerine yönelik seminer düzenleyerek "İslam'a göre ihtiyaç odaklı tüketim ve tasarruf anlayışı" hakkında bilgi verdi. Leyla Atakan Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Kocaeli İl Müftülüğü Vaizi Gülsen Sünbül katıldı.


Kadınlara günlük hayatta erkeklere göre daha çok iş düştüğünü ifade eden Sünbül, "Kadın hem ev işlerinde hem çocuk yetiştirmede erkeklere göre daha aktif çalışıyor. Kadın en çok yıpranan taraf. Tasarruf konusunda ne yazık ki birçok yanlışımız var. İndirimler, kampanyalar bizleri savurganlığa itiyor. Kadın evin idarecisi olarak sadece maddiyat anlamında değil sağlığınız, vaktiniz ve sevginizde dahi tasarruflu olmalı" dedi. KO-MEK'in güçlü kadınları ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hemcinslerine seslenmeyi ihmal etmedi. Kadın kursiyerler, "Ne evde oturun, ne de iş stresi yaşayın; bunların çözümü KO-MEK" diyerek tüm kadınları KO-MEK'e çağırdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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