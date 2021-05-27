KO-MEK ile dünyaya açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KO-MEK ile dünyaya açıldı

KO-MEK ile dünyaya açıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK, kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerinin adresi olmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), kendini geliştirmek isteyen binlerce üniversite öğrencisinin de yolunu açıyor. Meslek ve dil kurslarına yoğun ilgi gösteren üniversite öğrencileri KO-MEK kurslarına gelerek, ücretsiz dil kursları ile eğitim öğretim hayatlarına katkı sağlıyor.

İNGİLİZCE EĞİTİM ALDI, ABD'YE GİTTİ

KO-MEK Umuttepe Kurs Merkezi İngilizce Branşı kursuna katılan Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencisi Filis Orhan, buradan aldığı eğitimle hayatına yeni bir sayfa açtı. Yaz tatilinde hem çalışıp, hem de tatil yapabileceği bir iş arayan Çakır, ABD'ye gidebilmek için Work and Travel'de sözlü iş sınavına girdi. Özel bir firmanın yaptığı sınavda oldukça yüksek puanla başarılı olan Orhan, daha sonra ikinci bir sınava daha tabi tutularak işe kabul edildi. Girdiği iki yabancı dil sınavından da başarılı olan Çakır, yaz tatilinde ABD'ye giderek hem çalıştı hem de tatil yaparak kendini geliştirdi.

"KO-MEK BANA ÇOK ŞEY KATTI"

İş başvurusu sonrasında yapılan 2 sözlü sınavdan da başarı ile ayrılmanın mutluluğunu yaşayan Filis Orhan, "Kurs boyunca arkadaşlarım ve öğretmenlerim sayesinde iyi bir eğitim dönemi geçirdik. İngilizce bilgimizin üzerine daha da koyarak hem pratik yaptım, hem de kendimi geliştirdim. Bu da benim iş bulmamda etkili oldu" dedi. KO-MEK'te diksiyon kursu aldığını da ifade eden Orhan, burada aldığım eğitimler ve eğitim ortamı benim daha iyi gelişmeme katkıda bulundu. Ben öncelikle kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerini KO-MEK'in ücretsiz kurslarından faydalanmaları için kayıt yaptırmalarını istiyorum" diye konuştu.

KOLAY BAŞVURU

KO-MEK, İngilizce kursları kursiyerlerine, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bilinen günlük ifadeleri yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olmalarını sağlıyor.

Kaynak: Bültenler

NASA'dan İstanbul paylaşımı! Selam gönderip, 'Parlıyorsun' notu düştüler, İmamoğlu da kayıtsız kalmadı
NASA'dan İstanbul paylaşımı! Selam gönderip, "Parlıyorsun" notu düştüler, İmamoğlu da kayıtsız kalmadı
ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticilerine hitap etti Açıklaması
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticilerine hitap etti Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Şentop Antony Blinken
Magazin Hadise Alişan Deniz Çakır Oğuzhan Koç
Spor Gervinho Arda Turan Burak Yılmaz Josef De Souza Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KO-MEK ile dünyaya açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 18:49:18. #1.15#

title