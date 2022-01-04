KO-MEK ile çocuklar ilk kez halı dokudu

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Gebze Ulus Ortaokulu öğrencileri, KO-MEK ile pasta yapıp, ilk kez Hereke Halısı dokudu.

Kurulduğu günden itibaren birbirinden önemli sosyal projelere imza atan KO-MEK, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un çocuklar için başlattığı "ÖNEM Projesine" destek vererek çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

KO-MEK'TEN SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNE DESTEK

Alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilen eğitimlerle meslek ve sanat alanında binlerce kalifiye elaman yetiştiren, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle hem kursiyerlerine hem de Kocaeli'de yaşayan vatandaşlara birçok farklı konuda destek olan, onların daha kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlayan KO-MEK, bu kez "ÖNEM Projesinde" yer alan çocukların gülen yüzü oldu. Özel desteğe ihtiyacı olan çocukların yer aldığı Gebze Ulus Ortaokulu öğrencileri KO-MEK Hereke Kurs merkezini ziyaret ederek hem Pasta Yapımını hem de Hereke Halısı dokumayı öğrendi.

KENDİLERİ İÇİN PASTA YAPIP SÜSLEDİLER

İlk kez mutfağa giren çocuklar önce kendileri için pastalar yaptılar. Oldukça eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilen pasta yapım etkinliğinde çocuklar kendileri için ilk kez bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşadı. Yapılan pastaları özenle süsleyen çocuklar daha sonra yapılan ikramlar eşliğinde doyasıya yediler.

İLK KEZ HALI DOKUMA TEZGÂHININ BAŞINA GEÇTİLER

Daha sonra tarihi Hereke Halısı dokumacılığının yapıldığı sınıfı ziyaret eden çocuklar burada ilk kez bir halının ilmek ilmek dokunuşuna tanıklık ettiler. Hereke Halısı hakkında bilgi alan çocuklar daha sonra tezgâhların başına geçerek ilk ilmeklerini atmış oldu. Bu tarihi halılarda iz bırakmanın keyfini doyasıya yaşayan çocuklar, tarak çekmeyi ve makas kullanmayı da ihmal etmedi. Halıların hikâyelerini dokumacılardan dinleyen ve kurslar hakkında bilgi alan çocuklar, tarihi Hereke Halısının dokunuşuna adeta hayran kaldı.

EVE MUTLU DÖNDÜLER

ÖNEM projesi ile çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatan KO-MEK daha sonra onlara branşlar hakkında bilgiler verdi. Yiyecek İçecek Hizmetleri, Bilişim Teknolojileri ve Hereke Halısı Dokuma branşlarına katılan çocuklar gün sonunda evlerine öğretmenleri eşliğinde keyifli bir şekilde dönmenin mutluluğunu yaşadı.

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