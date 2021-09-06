KO-MEK, 13 Eylül'de kapılarını açıyor
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KO-MEK, 13 Eylül'de kapılarını açıyor

KO-MEK, 13 Eylül'de kapılarını açıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) yeni eğitim ve öğretim dönemi başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) yeni eğitim ve öğretim dönemi başlıyor. Pandemi önlemleri doğrultusunda yapılması planlanan eğitimler 13 Eylül'de start alıyor. Yeni dönemin açılmasına günler kala kurs merkezlerindeki çalışmalar da tamamlandı. Kurs merkezleri yeniden kursiyerlerine kapılarını açmanın heyecanını yaşarken kursiyerlerde pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden eğitimlere başlamanın sevincini yaşadı.

KURUM İÇİ EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Yeni eğitim dönemi KO-MEK'in 12 ilçedeki 43 merkezinde ve 334 branşta eş zamanlı olarak başlayacak. Yeni dönem öncesinde kurs merkezi yöneticileri ve usta öğreticilerini eğitime alan KO-MEK'te Etkili İletişim ve Yetişkin Eğitiminde Temel Yaklaşımlar konusu hakkında bilgiler verildi. Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen eğitimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleştirdi.

"DOĞRU İLETİŞİM DOĞRU YAKLAŞIM"

Usta öğreticilerin hazır bulunduğu eğitim seminerine Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli uzman eğitimci Seyhan Yılmam Ongun katıldı. Etkili iletişimin önemine değinen Ongun, eğitimde ön yargı ve tarafsız yargıdan uzak durulması gerektiğini ifade ederek, yetişkin eğitiminde temel yaklaşımlar üzerine konuştu. Yetişkin eğitiminde doğru iletişimin önemine değinen Ongun, "Yetişkin eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler arasında en önemli tekniklerin başında sunuş tekniklerinin öğretilmesi gelir. Sunum teknikleri, görsel ve işitsel veriler sunarak iletişim sağlamanın en temel yollarından biridir. Güçlü bir sunuş tekniğine sahip olan eğitmen, konsantrasyon sağlamadaki başarısı ile iletişimin hızlı ve doğru olmasını garanti edebilir. Etkili bir sunum yapmadan önce verilecek eğitimin konusu ile ilgili dikkatli bir ön hazırlık yapılması ve teatral yeteneklerle desteklenerek eğitimin tamamlanması gereklidir. Soru cevap yönteminde ise eğitmen öğrencilerin dikkatini sürekli ve kesintisiz bir şekilde üzerinde tutabilmektedir" diye ifade etti.

PANDEMİ ÖNLEMLERİNE DEVAM

Önlemlerin eksiksiz uygulanacağı kurs merkezlerinde el dezenfektanları merkezlerin girişlerine konularak el hijyenine önem verilecek. Sık temas edilen yüzeyler ise görevliler tarafından sıklıkla silinerek, her gün dezenfekte edilecek. Halk sağlığı önceliği kapsamında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılarak kursiyerler içeri alınacak. Tedbirler, kurs merkezlerinin içinde ve dersliklerde aynı kararlılıkla uygulanacak. Kursiyerler ders boyunca maskelerini çıkarmadan eğitimlerini tamamlayacak.

ÖN KAYIT WWW. KOMEK. ORG ADRESİNDEN

Halk Üniversitesi KO-MEK, bu eğitim döneminde de sanat kurslarının yanı sıra özellikle istihdam branşlarına ağırlık verecek. KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK'in resmi internet sitesi olan www. komek. org adresi üzerinden yapabilecek.

Kaynak: Habermetre

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