Košice/Slovakya'dan Ukrayna'ya Uzanan ve 2014 Yılından Bu Yana Tamamlanamayan Karayolu İnşaatı İçin Yeni Proje Çalışmaları Gündemde

Kosice'den Ukrayna'ya uzanan karayolu yapımı ile ilgili çalışma 2014 yılında kamuoyuna sunulduğunda, inşaatın yakın zamanda başlaması beklenmekteydi.

Kosice'den Ukrayna'ya uzanan karayolu yapımı ile ilgili çalışma 2014 yılında kamuoyuna sunulduğunda, inşaatın yakın zamanda başlaması beklenmekteydi. Ancak 70 kilometrelik yolun hiç bir bölümü yapılmamıştır. 250 milyon avro maliyeti olması beklenen proje için önümüzdeki dönemde AB fonlarından finansman sağlanması gündemdedir. Proje için yeni bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Kaynak: The Slovak Spectator

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre