Knives Out Filmi

27.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:58

Suç romanı yazarı Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. Harlan Thrombey'nin ailesine soruşturma için başvurulur, ancak aile tam anlamıyla hiçbir işe yaramazdır. Blanc tüm bu yüzeyde görünenlerin altını kazımak ve tüm yalanları ortaya çıkararak Thrombey'nin ölümünün ardındaki gerçeği bulmayı hedefler.

Başrolünü son James Bond olarak karşımıza çıkan Daniel Craig’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda “Asi Gençlik”, “Tetikçiler”, “Star Wars: Son Jedi” gibi filmlere imza atan Rian Johnson oturuyor. Polisiye türündeki filmin oyuncu kadrosunda Marvel sinematik evreninin Kaptan Amerika'sı Chris Evans, 2 Oscar adayı Michael Shannon, son olarak Harrison Ford ve Ryan Gosling ile birlikte Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filminde rol alan Ana de Armas ve Lakeith Stanfield gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Rian Johnson

Senaryo: Rian Johnson

Oyuncular: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Knives Out

Yapımcı Firma: Lionsgate

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 130 dk.

Dağıtıcı Firma: Lionsgate

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com