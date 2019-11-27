Knives Out Filmi
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Suç romanı yazarı Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. Harlan Thrombey'nin ailesine soruşturma için başvurulur, ancak aile tam anlamıyla hiçbir işe yaramazdır. Blanc tüm bu yüzeyde görünenlerin altını kazımak ve tüm yalanları ortaya çıkararak Thrombey'nin ölümünün ardındaki gerçeği bulmayı hedefler.
Başrolünü son James Bond olarak karşımıza çıkan Daniel Craig’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda “Asi Gençlik”, “Tetikçiler”, “Star Wars: Son Jedi” gibi filmlere imza atan Rian Johnson oturuyor. Polisiye türündeki filmin oyuncu kadrosunda Marvel sinematik evreninin Kaptan Amerika'sı Chris Evans, 2 Oscar adayı Michael Shannon, son olarak Harrison Ford ve Ryan Gosling ile birlikte Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filminde rol alan Ana de Armas ve Lakeith Stanfield gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Rian Johnson
Senaryo: Rian Johnson
Oyuncular: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Knives Out
Yapımcı Firma: Lionsgate
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 130 dk.
Dağıtıcı Firma: Lionsgate
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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