Knauf Türkiye'nin 2020 hedefleri büyük!

Türkiye inşaat sektörüne damga vuran Knauf Türkiye,bu yıl 2'inci kez Satış ve Pazarlama Toplantısı düzenledi. Satış, Teknik Satış, Pazarlama, Servis & Akademi, Lojistik, İhracat, Operasyon bölümlerinin de geniş katılımıyla Bolu Gazelle Otel'de gerçekleştirilen toplantıda bu yıl "Değişim" felsefesini benimsediklerini açıklayan Knauf Türkiye yöneticileri, yarıyıl değerlendirmesinin yanı sıra 2019 strateji ve hedeflerini paylaştı.

Knauf Türkiye, geleneksel Satış ve Pazarlama Toplantısı'nı 26-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bolu Gazelle Otel'de gerçekleştirdi. Toplantıya Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker de katıldı.

Knauf Türkiye'de "Değişim" rüzgarı

Knauf Türkiye'nin 2019 ilk dönem performansı ve gelecek hedeflerinin detaylarıyla konuşulduğu toplantının gündemini "Değişim" oluşturdu. Üç gün süren toplantı kapsamında Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker tarafından ekibe 2019 yılında Knauf Türkiye'nin değişen genel organizasyon ve satış organizasyonu yapısı buna bağlı yeni dönem çalışma modeli ve stratejileri detaylıca anlatıldı. Tüm ekip yöneticileri de stratejilere yönelik hedeflerini ortaya koydu.

Buluşma kapsamında ekibe seslenen Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker, "Gerek şirketimiz genelindeki organizasyon değişikliği gerek ise satış organizasyonumuzdaki değişiklik ve belirlediğimiz yeni stratejiler ile pazardaki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler