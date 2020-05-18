KMÜ Rektörü Akgül'den 19 Mayıs mesajı
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KMÜ Rektörü Akgül'den 19 Mayıs mesajı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KMÜ Rektörü Akgül'den 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:12

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Akgül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile başlayan ve vatanımızı bağımsızlığa kavuşturan milli mücadelemizin üzerinden geçen 100 yılı geride bırakarak bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin 101'inci yılını gururla ve coşkuyla karşılamaktayız. Tarih boyunca vatanına ve bayrağına uzanan eller karşısında karamsarlığa düşmeden, tek vücut olarak yüksek bir azim ve kararlılıkla bağımsızlığı için canını hiçe sayan aziz milletimiz vatan topraklarının işgalci devletlerce paylaşıldığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı mücadeleye duyarsız kalmamış, yokluk içerisinde kanı ile canı ile küllerinden doğarak bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmıştır. Birlik ve beraberliğin vatan savunmasındaki öneminin en güzel kanıtlarından birisi olan milli mücadelemiz, gençlerimize de milli şuur ve özgüven aşılamaya devam etmektedir. Bununla birlikte, zor şartlar altında kazanılan bağımsızlığımızın ebediyen korunabilmesi ve güçlü Türkiye hedefimiz için gençlerimizin sorumluklarının bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak gençlerimizi geleceğe ve hayata hazırlama, onlara çağın gerektirdiği yeterlikleri kazandırma, hedeflerini ve özgüvenlerini yüksek tutma konusunda elimizden gelen çabayı göstermeye gayret ediyoruz. Gençlerimizin kendilerine emanet edilen bu ülkeyi daha iyi yerlere taşımaları en büyük temennimizdir. Bu vesileyle, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla birlikte bu mücadelede yer alarak bu vatanı bizlere emanet eden tüm aziz şehitlerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum." - KARAMAN

Kaynak: İHA

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