KMÜ Rektörü Ak, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

KMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Rektör Ak, 27 Eylül Pazartesi günü itibariyle KMÜ'de eğitim-öğretime yeniden başlayacaklarını söyledi.

Yaklaşık yedi buçuk aydır rektörlük görevini yürüttüğünü ifade eden Ak, şunları kaydetti:

"Öğrencisiz, uzaktan eğitim süresi boyunca 66 bin 216 sanal sınıfta, 15 bin 757 öğrencimiz, UZEM yani Uzaktan Eğitim Sistemi tarafından organize edilen ve her bir öğretim elemanımız tarafından verilen 747 bin 720 saat canlı derse katıldılar. Toplamda dört milyonun üzerinde sisteme giriş yaptılar. Kuruluşundan bu yana 31 bin 823; 2021 itibariyle de 3 bin 781 öğrencimiz Üniversitemizden mezun oldu. Yine bu yılda 2 lisans, 3 lisansüstü, 7 ön lisans programı açtık."

Ak, Tıp Fakültesinde bu yıl itibariyle birinci sınıf öğrencilerinin eğitime başlayacağını belirterek, "Bu yıl 1. sınıf öğrenci mevcudumuz 62.'si Karamanda, 2.sınıf ve 3. Sınıf Öğrencilerimiz 58 kişi olmak üzere Selçuk Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edeceklerdir" dedi.