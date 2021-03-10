KMÜ Rektör'ü Ak'tan Vali Işık'a Ziyaret
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KMÜ Rektör'ü Ak'tan Vali Işık'a Ziyaret

10.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:36
KMÜ Rektör'ü Ak'tan Vali Işık'a Ziyaret

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Mehmet Alpaslan Işık'a iade-i ziyarette bulundu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Mehmet Alpaslan Işık'a iade-i ziyarette bulundu.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Rektör Ak, ziyarette üniversitenin bilimsel ve akademik çalışmalarının yanı sıra salgın sürecinde uzaktan devam devam eden eğitim - öğretim faaliyetleri hakkına bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuğuyla bir süre sohbet eden Vali Işık, KMÜ Rektörü Ak'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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