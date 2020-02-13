KMÜ öğrencilerinden TOFD'nin kampanyasına destek

13.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:06

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin (TOFD) düzenlendiği kampanyaya destek oldu.

Topluluk üyeleri TOFD tarafından başlatılan plastik kapak toplama kampanyasına 19 kilogram plastik kapak toplayarak katkı sağladı.

Topluluğun Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Gönül Akpınar, kampanya ile hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem de omurilik felci geçiren hastalara destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

TOFD'nin omurilik felçlileri için düzenlemiş olduğu plastik kapak kampanyası ile bu hastalıkla mücadele eden bireylere akülü araç alınmasının amaçlandığını belirten Akpınar, " Biz de öğrencilerimizle birlikte böylesine anlamlı bir organizasyona destek vererek elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tüm öğrencilerimi gönülden kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA