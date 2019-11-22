KMÜ öğrencilerinden KOAH bilgilendirme etkinliği

22.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:16

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Odaklı Spor ve Faaliyet Topluluğu tarafından İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle KOAH hastalığı bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.



Öğrenciler, 14-20 Kasım KOAH Haftası nedeniyle Cumhuriyet Parkı'nda vatandaşlara solunum testi yaparak bilgilendirici broşür dağıttı.



KMÜ Sağlık Odaklı Spor ve Faaliyet Topluluğu Başkanı Furkan Berkay Ülkebaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı anlamına gelen KOAH'ın tam olarak geri dönüşümlü olmayan ilerleyici hava akımı kısıtlanması ile karakterize bir hastalık olduğuna dikkat çekti.



"Bu hastalığa sahip olan kişiler ilerleyici şekilde nefes alamaz" diyen Ülkebaş, şunları kaydetti:



"Dünya Sağlık Örgütüne göre tüm dünyada KOAH önde gelen dördüncü sıradaki ölüm nedeni iken ülkemizde üçüncü sıradadır. Her yıl 3 milyondan fazla kişi bu hastalıktan ölmekte ve tüm dünyada 40 yaş üstü yetişkinlerin yüzde 10'dan fazlası bu hastalığa yakalanmaktadır. O yüzden hastalığın erken teşhisi çok önemlidir. Bu nedenle biz de solunum testi uygulayıp broşürler dağıtarak halkımızı bilinçlendirmeye çalıştık. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA