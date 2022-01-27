KMÜ'lü öğrenciler Huzurevi sakinleri için halk oyunları gösterisi yaptı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Halk Oyunları Öğrenci Topluğu (KAHOT), huzurevini ziyaret etti.

Danışmanlığını Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Onurhan Gücüş'ün yaptığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen "Gönüllü Elçiler Kültürümüzü Yaşatıyor" projesi kapsamında KAHOT üyeleri, ziyaret ettikleri Karaman Dursun Fakih Huzurevinin sakinlerine yöresel halk oyunları gösterisi yaptı.

KAHOT üyeleri, gösterinin ardından huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret, huzurevi sakinleri ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.