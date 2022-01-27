KMÜ'lü öğrenciler Huzurevi sakinleri için halk oyunları gösterisi yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KMÜ'lü öğrenciler Huzurevi sakinleri için halk oyunları gösterisi yaptı

AA, Mehmet Çetin - Güncel
KMÜ'lü öğrenciler Huzurevi sakinleri için halk oyunları gösterisi yaptı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Halk Oyunları Öğrenci Topluğu (KAHOT), huzurevini ziyaret etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Halk Oyunları Öğrenci Topluğu (KAHOT), huzurevini ziyaret etti.

Danışmanlığını Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Onurhan Gücüş'ün yaptığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen "Gönüllü Elçiler Kültürümüzü Yaşatıyor" projesi kapsamında KAHOT üyeleri, ziyaret ettikleri Karaman Dursun Fakih Huzurevinin sakinlerine yöresel halk oyunları gösterisi yaptı.

KAHOT üyeleri, gösterinin ardından huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret, huzurevi sakinleri ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Öğretim Üyesi, Huzurevi, Karaman, gençlik, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title