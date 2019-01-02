Kmü Kütüphanesinden 2018'de 21 Bin 200 Kitap Ödünç Alındı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre üniversite kütüphanesinden 2018 yılında toplam 21 bin 200 adet kitap ödünç alındı.

Üniversitede en fazla kitap alan akademik birim, 6 bin 27 kitap ile Edebiyat Fakültesi oldu. Edebiyat Fakültesini 2 bin 839 kitap ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) izlerken Mühendislik Fakültesi ise b509 kitap ile üçüncü sırada yer aldı. KMÜ öğrencileri 2018 yılında toplamda 18 bin 342 kitap okudu. Üniversitenin akademik personeli bin 529 kitap alırken idari personel ise bin 329 kitap okudu. 2018 yılı verilerine göre akademik personel arasında 59 kitap okuyarak zirvede yer alan isim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Araştırma Görevlisi Özgür Bayraktar oldu. Edebiyat Fakültesinden Araştırma Görevlisi Sertaç Bayraktar 56 kitap ile ikinci ve Eğitim Fakültesinden Dr. Ögr. Üyesi Abdullah Selvitopu 53 kitap ile üçüncü oldu. İdari personel arasında en çok kitap okuyan, 47 kitap ile Sağlık Bilimleri Fakültesinden Adem Gümüş oldu. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından Orhan Girgin 40 kitap ile ikinci olurken Rektörlük Özel Kalem personeli Hatice Nadas ise 30 kitap ile üçüncü sırada yer aldı. Öğrenciler arasında ise Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Serkan Yılmaz 54 kitap ile birincilik ipini göğüsledi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisi Hakan Yerli 49 kitap ile ikinci olurken yine Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisi Seda Gürcan 48 kitap ile üçüncü oldu.

KMÜ'de 2018 yılında en çok ödünç alınan ilk üç kitap sıralamasında ise Hasan Yılmaz'ın 'Gençler Bu Kitap Sizin İçin' birinci, Grigory Petrov'un 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde' ikinci Mehmet Rauf'un 'Eylül' isimli kitabı üçüncü oldu. - KONYA

Kaynak: İHA