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KMÜ, huzurevi sakinlerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
KMÜ, huzurevi sakinlerini ağırladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Dursun Fakih Huzurevi sakinlerini ağırladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Dursun Fakih Huzurevi sakinlerini ağırladı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ın eşi Mürşide Ak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Dursun Fakih Huzurevinde kalan yaşlılar, KMÜ Yunus Emre Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı. Misafirlere hoş geldiniz konuşması yapan Mürşide Ak, Dursun Fakih Huzurevi sakinleriyle üniversitede bir araya gelmekten son derece mutlu olduklarını ifade ederek yıl içerisinde düzenlenecek farklı sosyal faaliyetlerle her yaştan ve toplumun değişik kesimlerinden konukları üniversitede ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Program kapsamında Huzurevi sakinlerine aşure ikram edilirken ney dinletisi ve tasavvuf musikisi icra edildi. Müzik dinletisine misafirler de sesleri ve enstrümanlarıyla eşlik etti. Programa, Dursun Fakih Huzurevi sakinlerinin yanı sıra Huzurevi Müdürü Hasan Hüseyin Tuna, Müdür Yardımcısı Mehmet Diri ve Sosyal Çalışmacı Mehmet Turmuş ile üniversite personeli de katıldı. - KARAMAN

KMÜ, huzurevi sakinlerini ağırladı

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