KMÜ erkek hentbol takımı Türkiye dördüncüsü oldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Plaj Hentbol Turnuvasında Türkiye dördüncülüğü elde etti.

Köyceğiz Yaşar Sevim Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası Plaj Hentbol Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu. 26 takım ve 288 sporcunun ter döktüğü turnuvada KMÜ dördüncü olurken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi birinciliği, İstanbul Özyeğin Üniversitesi ikinciliği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

KMÜ Hentbol Takımı Antrenörü Doç. Dr. Murat Tekin turnuva ile ilgili düşüncelerini paylaşarak, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Elde ettiğimiz başarı ile bunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Hentbol takımımız gelecek açısından umut veriyor ve daha iyi yerlere geleceğine inancımız tam. Hentbolun Karaman'da duyurulması ve üniversitemizin daha iyi yerlere gelmesi açısından önemli bir başarıya imza atmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Emeği geçen tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA