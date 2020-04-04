KMÜ'den sağlık çalışanları için yüz koruyucu şeffaf siperlik
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Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman, Rektör, Güncel

KMÜ'den sağlık çalışanları için yüz koruyucu şeffaf siperlik

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Korona virüs (Covid-19) ile mücadele için önemli bir projeye imza attı.

04.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:50
KMÜ'den sağlık çalışanları için yüz koruyucu şeffaf siperlik

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Korona virüs (Covid-19) ile mücadele için önemli bir projeye imza attı.

Türkiye'de Korona virüse karşı başlatılan yoğun mücadeleye KMÜ de sessiz kalmayarak bünyesinde oluşturduğu 3D Destek Ekibi ile Karaman'daki sağlık çalışanları için 'Yüz Koruyucu Şeffaf Siperlik' üretimine başladı. Ürettiği ilk ürünleri, sağlık çalışanlarının kullanımı için Karaman İl Sağlık Müdürlüğüne teslim eden KMÜ Destek Ekibi, yeni ürünlerin üretimi ve sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını da hızlandırdı. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün talimatlarıyla KMÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Üner'in başkanlığında ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kayabaşı'nın koordinasyonunda oluşturulan KMÜ 3D Destek Ekibinde üniversitenin farklı akademik birimlerinden çok sayıda akademisyen yer aldı.

"Halkımızın sağlık çalışanlarına vereceği en büyük destek evde kalmaktır"

KMÜ'nün sağlık çalışanlarını korumak amacıyla başlattığı proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül şunları söyledi: "Tüm ülkemizi etkisi altına alan ve tedarik zincirlerinin kırılmasına sebep olan bu salgın sebebiyle ithal edilmesi zor olan, yüksek maliyet gerektiren ve sayıca çok olması gereken kritik medikal parçaların üniversitemiz bünyesinde üretilerek sağlık çalışanlarına ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bu zor dönemde bilimsel altyapımız ve akademik kadromuzla birlikte tüm sağlık çalışanlarının yanında olmaya ve onlara yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. KMÜ ailesi olarak üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvarında bulunan 3D yazıcılar sayesinde ürettiğimiz Yüz Koruyucu Şeffaf Siperlikleri Karaman ili hastane ve sağlık merkezlerinin kullanımına sunmuş olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Üretilen ürün; gözlük çerçevesi ve şeffaf yüz koruma aparatı olmak üzere iki aparattan oluşacak şekilde tasarlandı. Tasarımının getirdiği kolaylıkla şeffaf yüz koruma aparatı virüs bulaşma riski teşkil eden durumlarda çıkartılıp yeni bir şeffaf yüz koruma aparatı takılabilmesine de olanak sağlıyor. Bu girişim, sağlık sektörünün karşı karşıya olduğu çok istisnai koşullar altında acil sıkıntıları hafifletmeyi amaçlamaktadır. Ürünün hep birlikte sağlıklı günlere kavuşmamıza katkı sunmasını diliyor; şahsım ve üniversitem adına tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca halkımızın onlara vereceği en büyük desteğin 'evde kalmak' olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum." - KARAMAN

Kaynak: İHA

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