KMÜ'den AYM'nin "Hak İhlali" kararına tepki

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararına tepki gösterildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, barış bildirisinin devletin uygulamalarına ağır ithamlarda bulunan sözde akademisyenlerin ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirmesinin başta akademik camia olmak üzere tüm vatandaşları derinden üzdüğü belirtildi.

AYM'nin devletin sözde Güneydoğu'daki vatandaşlara uyguladığı şiddete son vermesini talep eden bu bildiriyi ifade özgürlüğü şeklinde değerlendirerek tarihi bir hataya imza attığı ve her şeyden önce şehit yakınlarını ve gazilerin incittiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin güvenliği aleyhine ve vatandaşlarımızın canı pahasına yürütülecek hiçbir eylem, söz ve davranışın özgürlük kapsamında değerlendirilemeyeceği herkesin malumudur. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak toplumu derinden yaralayan bu ve benzeri olayların karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi belirterek hassasiyetimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA