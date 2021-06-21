KMÜ'de Yunus Emre okumaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KMÜ'de Yunus Emre okumaları devam ediyor

KMÜ'de Yunus Emre okumaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi ile Dil ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu tarafından çevrim içi düzenlenen "Yunus Emre Okumaları" devam ediyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi ile Dil ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu tarafından çevrim içi düzenlenen "Yunus Emre Okumaları" devam ediyor.

Yönlendiriciliğini Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Nebi Uysal'ın yaptığı program, Dil ve Edebiyat Topluluğu Başkanı Kahraman Şirin'in Prizrenli şair Zeynel Beksaç'ın "Dilim Yunus, Usum Yunus Der" başlıklı şiiri okumasıyla başladı.

Programda ilk olarak söz alan Prof. Dr. Uysal selamlama konuşması yaparak Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinliklerinden söz etti.

Uysal, Dil ve Edebiyat Topluluğu üyelerinden oluşan ve YUNUFEST adını verdikleri bir ekiple "Yunus Emre Okumaları" programını TEKNOFEST 2021 elemelerine taşıdıklarını ve ön elemeyi geçerek final değerlendirmelerine katılma hakkı elde ettiklerini belirtti.

Programın dokuzuncu hafta konuğu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu, yakın zamanda Kütahya'da bulunan Yunus Emre Divanı Vahitpaşa Nüshası hakkında bilgi verdi.

Tavukçu Kahire'de 1492 tarihinde yazılan nüshanın nasıl bulunduğunu ve özelliklerini anlatarak yazmadaki şiirler hakkında bilgiler verdi. Divan nüshalarının nasıl oluştuğu üzerinde de duran Prof. Dr. Tavukçu mevcut Divan nüshalarından da örnekler verdi.

Tavukçu konuşmasının son bölümünde Yunus Emre'nin diğer eseri olan Risaletü'n-Nushiyye'nin içeriğinden bahsederek, "Risaletü'n-Nushiyye nasihatler kitabı olmasından dolayı Yunus Emre'nin diğer eserlerine benzemiyor. Yunus'un son dönem metinlerinden olduğu için de ayrıca çok kıymetlidir. Yunus Emre Risaletü'n-Nushiyye'yi sayılarla, teşhislerle maksadına uygun olarak ve çok basite indirgeyerek herkesin anlayabileceği şekilde yazmıştır; üst düzey kitleyi hedeflememiş, dini terbiye görmemiş insanlar için yazmıştır." dedi.

Program katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

KMÜ'de Yunus Emre okumaları devam ediyor
KMÜ'de Yunus Emre okumaları devam ediyor
KMÜ'de Yunus Emre okumaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Boris Johnson Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Hadise Bergen Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KMÜ'de Yunus Emre okumaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 12:36:08. #1.14#

title