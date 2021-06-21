KMÜ'de Yunus Emre okumaları devam ediyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi ile Dil ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu tarafından çevrim içi düzenlenen "Yunus Emre Okumaları" devam ediyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi ile Dil ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu tarafından çevrim içi düzenlenen "Yunus Emre Okumaları" devam ediyor.

Yönlendiriciliğini Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Nebi Uysal'ın yaptığı program, Dil ve Edebiyat Topluluğu Başkanı Kahraman Şirin'in Prizrenli şair Zeynel Beksaç'ın "Dilim Yunus, Usum Yunus Der" başlıklı şiiri okumasıyla başladı.

Programda ilk olarak söz alan Prof. Dr. Uysal selamlama konuşması yaparak Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinliklerinden söz etti.

Uysal, Dil ve Edebiyat Topluluğu üyelerinden oluşan ve YUNUFEST adını verdikleri bir ekiple "Yunus Emre Okumaları" programını TEKNOFEST 2021 elemelerine taşıdıklarını ve ön elemeyi geçerek final değerlendirmelerine katılma hakkı elde ettiklerini belirtti.

Programın dokuzuncu hafta konuğu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu, yakın zamanda Kütahya'da bulunan Yunus Emre Divanı Vahitpaşa Nüshası hakkında bilgi verdi.

Tavukçu Kahire'de 1492 tarihinde yazılan nüshanın nasıl bulunduğunu ve özelliklerini anlatarak yazmadaki şiirler hakkında bilgiler verdi. Divan nüshalarının nasıl oluştuğu üzerinde de duran Prof. Dr. Tavukçu mevcut Divan nüshalarından da örnekler verdi.

Tavukçu konuşmasının son bölümünde Yunus Emre'nin diğer eseri olan Risaletü'n-Nushiyye'nin içeriğinden bahsederek, "Risaletü'n-Nushiyye nasihatler kitabı olmasından dolayı Yunus Emre'nin diğer eserlerine benzemiyor. Yunus'un son dönem metinlerinden olduğu için de ayrıca çok kıymetlidir. Yunus Emre Risaletü'n-Nushiyye'yi sayılarla, teşhislerle maksadına uygun olarak ve çok basite indirgeyerek herkesin anlayabileceği şekilde yazmıştır; üst düzey kitleyi hedeflememiş, dini terbiye görmemiş insanlar için yazmıştır." dedi.

Program katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin