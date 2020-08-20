KMÜ'de yeni eğitim-öğretim dönemi 5 Ekim'de başlayacak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) yeni eğitim-öğretim döneminin 5 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) yeni eğitim-öğretim döneminin 5 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

KMÜ Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede uygulanan koronavirüs tedbirleri bağlamında üniversitelerdeki eğitim-öğretim süreçlerinde de güncellemelere gidildiğini belirtti.

Eğitim-öğretimin uzaktan ya da yüz yüze yapılmasına ilişkin ise ilerleyen günlerde pandeminin seyrine göre bir karar verileceğini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin sağlık durumlarını muhafaza etmek adına daha önce 28 Eylül 2020 olarak belirdiğimiz yeni eğitim-öğretim dönemi başlangıcını, üniversitemizin tüm bölüm ve programları için 05 Ekim 2020 olarak güncelledik. Şimdiden yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyor, öğrencilerimiz ve tüm mensuplarımızla birlikte sağlıklı günlere en kısa sürede kavuşmamızı temenni ediyorum."

Kaynak: AA