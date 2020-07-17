KMÜ'de "Türk basınında 15 Temmuz" konferansı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından "Türk Basınında 15 Temmuz" konulu konferans düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından "Türk Basınında 15 Temmuz" konulu konferans düzenlendi.

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta ilk olarak "15 Temmuz" konulu belgesel gösterimi yapıldı.

KMÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaattin Uca, yaptığı konuşmada, darbenin bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik olmayan yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde zorla yönetimi devirme anlamına geldiğini söyledi.

Cumhuriyeti ilan etmesinden sonra 37 yıl Türkiye'de darbe olmadığını anımsatan Uca, şunları kaydetti:

"FETÖ kendisinden olmayan askeri öğrencileri yıldırmak ve okuldan ayrılmalarını sağlamak için işkenceye varan yöntem ve taktikler uygulamıştır. FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğu ilk defa mahkeme kararıyla tescillenmiştir. Paralel yapının en geniş katılımlı siyasi örgütlenme olduğu ortaya konulmuştur. Örgütün işlediği suçlar belirlenmiş ve lider kadrosuna ağır hapis cezaları istenmiştir. Basında bu değerlendirmelerin yapılması üzerine sonlarının geldiğini ve yapılacak ilk Yüksek Askeri Şura Toplantısında tasfiye edileceklerini anlayan FETÖ mensubu cuntacılar bu günün akşamında bu kalkışmayı başlatarak Türk milletine tarihin en karanlık gecesini yaşatmıştır. 16 Temmuz 2016 tarihinde ise gazeteler çok farklı bir gündemle okuyucuların karşısına çıkmış ve FETÖ'yü yeren pek çok tespit yapmışlardır."

Kaynak: AA