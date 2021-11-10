KMÜ'de "Sosyal Medya Okuryazarlığı" konulu hizmet içi eğitim

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Sosyal Medya Okuryazarlığı" konulu hizmet içi eğitim düzenlendi.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Ethem Bilici tarafından verilen eğitime üniversitenin idari personeli ve Yeni Medya Bölümü öğrencileri katıldı.

Doç. Dr. Bilici, yaptığı konuşmada sosyal medyanın insanların sosyalleştiği, organize olduğu, öğrendiği, oyun oynadığı, tartışmalara katıldığı, müşteri/taraftar toplamaya çalıştığı, kişi veya ürün tanıtım ve pazarlamasının karşılıklı etkileşim ile yapıldığı platform ve dijital ağlar olduğunu belirterek, " Sosyal medya okuryazarlığı ise ' Bu ne diyor, ne demek istiyor, doğru anladım mı, amacı ve benden beklentisi ne, cevap vermem veya bir şey yapmam gerekir mi, neden' gibi soruları cevaplayarak sosyal medyayı doğru okuyup doğru yazarak, doğru analizlerle kullanmayı sağlar. Bunları yaparken sosyal medyadaki nefret söylemleri ve zararlı içeriklere maruz kalmak, algı ve zihin yönetimine alet olmak, itibar suikastı gibi hususlara hassasiyet ile dikkat etmemiz ve özen göstermemiz gerekmektedir." dedi.

Sosyal medyada karşılaştığımız içerikler ile ilgili uyarılarda bulunan Bilici, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada eğer bir ürün veya program size bedava sunuluyorsa burada daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü böyle durumlarda genellikle sosyal medya kullanıcılarına ürün muamelesi yapılmaktadır. Bu bağlamda kullandığımız programlara ya da uygulamalara verdiğimiz özel bilgilerimizi veya fotoğraflarımızı paylaştığımızda ilerleyen zamanlarda silmiş olsak bile bunların veriler halinde bir yerlerde silinmediğini bilerek ona göre tedbirli ve dikkatli davranmamız gerekiyor."

Bilici konuşmasının son bölümünde sosyal medyada yaygın olarak kullanılan uygulamalar hakkında açıklamalarda bulunarak konuşmasını tamamladı.

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