Kmü'de Nesturi Kilisesi Konuşuldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından Akademik Seminerler kapsamında 'Doğuşundan Günümüze Nesturi Kilisesi' konulu konferans düzenlendi.

KMÜ İslami İlimler Fakültesi Din Bilimleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Talha Fortacı'nın verdiği konferansa, fakülte personeli ve öğrenciler katıldı.

Araştırma Görevlisi Fortacı, "Batı'da doğuyla ilgili çalışmalar bundan birkaç asır evvel başladı. Yapılan bu araştırmalar doğrultusunda doğu toplumlarının geleneksel yapıları, kültür ve medeniyetleri, sosyolojik durumları ve dini inançları en ince ayrıntısına kadar incelendi. Özellikle İslam dini üzerinde yoğunlaşan araştırmalar, Müslüman toplumların daha iyi tanınmasına olanak sağladı. Ne yazık ki bizim kendi coğrafyamızla alakalı dini, kültürel ve sosyal konularda yaptığımız akademik faaliyetler oryantalist çalışmalara kıyasla çok sönük kalmış durumda. Bu açık yavaş yavaş kapatılmaya çalışılsa da hala istenilen seviye yakalanamadı. Avrupa'nın ve Amerika'nın birçok üniversitesinde bulunan İslam dinini araştırma enstitülerine benzer olarak, bizde de Hristiyanlığı, Yahudiliği ve diğer dünya dinlerini araştırma merkezlerinin kurulması elzem hale geldi" şeklinde konuştu.

Nesturilik'in kurucusunun Nestorius olduğunu belirten Fortacı, "Nesturilik, beşinci asırda ortaya çıkmış ve tarihsel süreç itibariyle birçok toplumu etkilemiş bir Hristiyan mezhebidir. Nesturilik, özellikle Orta Asya topraklarında çeşitli Türk topluluklarının ilgisini çekerek 1600-1915 yılları arasında Osmanlı coğrafyası içerisinde etkili azınlıklardan biri oldu. Nesturi Kilisesi, Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir yere sahiptir ve Osmanlı topraklarında üç asırdan daha fazla bulunmuştur. Bu sebeple günümüzde de varlığını devam ettiren bir mezhep olarak Nesturiliğin her yönüyle bilinmesi önem arz etmektedir" dedi. - KARAMAN