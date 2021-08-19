KMÜ'de lisansüstü program açıldı
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KMÜ'de lisansüstü program açıldı

KMÜ'de lisansüstü program açıldı
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) yeni bir lisansüstü program açıldığı bildirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) yeni bir lisansüstü program açıldığı bildirildi.

KMÜ Rektörlüğünün teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görüldü.

Rektör Prof. Dr. Namık Ak, yaptığı açıklamada, KMÜ'nün hem lisans ve önlisans hem de lisansüstü programlarla daha zengin bir eğitim-öğretim altyapısına kavuşturmak istediklerini belirtti.

Ak, "Yeni açılan yüksek lisans programımızın hayırlı olmasını diliyor; başta ilimizdeki rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri olmak üzere bu alanda akademik yeterlilik kazanmak isteyen tüm araştırmacıları üniversitemizde lisansüstü eğitim almaya davet ediyorum." diye konuştu.

Rektör Ak, yeni açılan yüksek lisans programıyla birlikte üniversitede lisansüstü eğitim verilen program sayısının da 77'ye ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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