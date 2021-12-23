KMÜ'de karma sergi açıldı

AYDIN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinin eserlerinin yer aldığı karma sergi açıldı.

KMÜ SKS Fuaye salonunda açılan sergide Prof. Dr. Eylem Karpuz, Dr. Öğreti Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Celasin, Öğretim Görevlisi Ceyda Gülsever, Öğretim Görevlisi Tevhide Aydın, Öğretim Görevlisi Seda Dilay, Öğretim Görevlisi Necmettin Ertunç, Öğretim Görevlisi Eda Cerit, Öğretim Görevlisi Mesut Kilit, Öğretim Görevlisi Kemal Kabasakal, Öğretim Görevlisi Gülşen Kahraman, Öğretim Görevlisi Mustafa Konuk ve Öğretim Görevlisi Özgül Yiğit'in yağlı boya resim, tezhip, seramik, keçe, dokuma, grafik tasarımı, kat-ı ve ağaç işleme gibi çeşitli alanlardan seçme eserleri yer aldı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, sergideki tüm eserleri tek tek incelerken emeği geçenlere teşekkür etti.

Geleneksel ve çağdaş sanat yöntemlerinin bir arada bulunduğu sergi, 24 Aralık Cumartesi akşamına kadar gezilebilecek.