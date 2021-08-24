KMÜ'de genel sekreter değişti
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) genel sekreter vekilliği görevine Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa getirilirken, Üniversitede genel sekreterlik görevini yürütmekte olan Ahmet Tüfekci ise rektör danışmanı oldu.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) genel sekreter vekilliği görevine Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa getirilirken, Üniversitede genel sekreterlik görevini yürütmekte olan Ahmet Tüfekci ise rektör danışmanı oldu.
KMÜ Genel Sekreterlik Makamında düzenlenen devir teslim töreninde daha önce rektör danışmanı olan yeni Genel Sekreter Kırboğa, görevi Tüfekci'den devraldı.
Devir teslim töreni, plaket ve çiçek takdimlerinin ardından iyi dilek temennilerle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin