KMÜ'de genel sekreter değişti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) genel sekreter vekilliği görevine Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa getirilirken, Üniversitede genel sekreterlik görevini yürütmekte olan Ahmet Tüfekci ise rektör danışmanı oldu.