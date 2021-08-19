KMÜ'de geleneksel Aşure günü
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KMÜ'de geleneksel Aşure günü

KMÜ'de geleneksel Aşure günü
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ailesi, Muharrem ayının 10'uncu günü nedeniyle düzenlenen geleneksel aşure ikramında bir araya geldi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ailesi, Muharrem ayının 10'uncu günü nedeniyle düzenlenen geleneksel aşure ikramında bir araya geldi.

KMÜ Aşçılık Mutfağı önünde Rektör Prof. Dr. Namık Ak ve eşi Mürşide Ak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen geleneksel aşure ikramına üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Program, dua okunmasıyla başladı. Ardından KMÜ Rektör Danışmanı ve Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa, Aşure Günü'nün önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Kırboğa, aşurenin çok kıymetli bir gelenek olduğunu ifade ederek, " Hem dinimizde hem geleneğimizde yeri olan aşureyi diri tutmamız, gelecek nesillere de aktarmamız lazım. Aşurenin dini tarihimizde Hz. Nuh'a kadar dayandırılan kökleri var. Aşure, bir araya gelmemize, yakınlaşmamıza ve dayanışma içinde olmamıza vesile olan bir uygulama. Bir komşunun, bir komşusunun kapısını çalıp ona aşure ikram etmesi çok önemli." dedi.

Rektör Prof. Dr. Namık Ak ise Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyerek herkesin Aşure Günü'nü tebrik etti.

KMÜ'de geleneksel Aşure günü
KMÜ'de geleneksel Aşure günü
KMÜ'de geleneksel Aşure günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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