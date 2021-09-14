KMÜ'de "Eylül'ün İki Günü" paneli düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) 11 Eylül saldırıları ve 12 Eylül darbesinin yıl dönümü dolayısıyla "Eylül'ün İki Günü" konulu panel düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen panelde konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, eylül ayında gerçekleşen iki kara olaydan birisinin, dünya siyasi tarihinde önemli izler bırakarak, İslam karşıtı zihniyeti meşrulaştırmaya çalıştığını, diğerinin ise ülke tarihi açısından izleri halen silinmeyen derin yaralar açtığını söyledi.

11 Eylül'de Amerika'da düzenlenen saldırılar neticesinde yaşanan kaygı ve endişe, medyanın da algı operasyonları ile İslamiyet'e karşı kin ve düşmanlığa varacak boyuta ulaştığını ifade eden Ak, "Yıllarca İslamiyet ikliminin yaşandığı coğrafyalarda savaşın, gözyaşının ve istikrarsızlığın mimarı olan ABD, 11 Eylül'de bu kez farklı stratejilerle bir kez daha İslamiyet'i ve Müslümanları hedef almış, kendi ülkesinin yanı sıra tüm dünyada İslamiyet ve Müslümanlık kavramlarına kara leke sürme pervasızlığına girişmiştir. Bugüne baktığımızda ise ABD'nin o dönemde bu olayları bahane ederek Ortadoğu'da giriştiği oyunun başarısız olduğunu ve bu bölgelerde yarattığı tahribatın ardından kendi ülkesine dönüş hazırlığı içinde olduğunu görmekteyiz." diye konuştu.

Ak, Eylül ayının diğer bir kara günü ise ülkenin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül olduğunu anlattı.

Türkiye'yi her alanda yıllarca geriye götüren 12 Eylül Darbesi'nde yaşanan idamlar, kötü muamele ve aşağılamalar, insan hakları ihlalleri ile Türkiye tarihinin olduğu kadar binlerce vatandaşın hayatını karartan sonuçlar doğurduğunu belirten Ak, "Siyasi partilerin kapısına kilit vuran 12 Eylül zihniyeti, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi siyasilere de yasaklar getirerek bu isimleri sürgüne göndermiştir." ifadelerini kullandı.

Rektör Ak'ın konuşmasının ardından "Eylül'ün İki Günü" konulu panele geçildi.

Yönlendiriciliğini KMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Sefa Usta'nın yaptığı panelde, KMÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yiğit Anıl Güzelipek "12 Eylül ve Sonuçları" konulu sunum yaptı.

KMÜ Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Esra Çavuşoğlu ise "11 Eylül ve İslamafobya" hakkında bilgilendirmelerde bulundu.