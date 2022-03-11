KMÜ'de elektrikli araç projesi kapanış toplantısı yapıldı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Karaman İlinde Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Elektrikli Araç Test, Tamir ve Bakım Becerilerinin Geliştirilmesi" projesi kapanış toplantısı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, üniversite ve proje tanıtım videolarının izlenmesiyle devam etti.

Programın açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, projenin içeriği hakkında detaylı bilgiler verdi.

Proje ile öğrencilerin teknolojik okuryazarlık seviyesinin artırılması, yeni teknolojileri kullanabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve gelecekte karşılaşacakları problemleri çözme becerisine sahip olmalarının amaçlandığını belirten Ak, şunları kaydetti:

"Proje sayesinde bu alanda eğitim gören öğrenci ve kursiyerler hem gerçek araç üzerinde hem de simülasyonla sanal ortamda eğitim alabilecekler. Karaman ve çevre illerde sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesiyle bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanacak. Geleceğin mesleklerinden olan elektrikli araç tamir bakım ve onarım alanında yetiştirilecek öğrenciler, kalifiye teknik eleman olarak elektrikli araç üretim ve satış sonrası hizmetlerinde çalışabilecekler."

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ise elektrikli araçlarla ilgili dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri alattı.

KTO Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Durmuş Akdoğan ise Mesleki Eğitim Merkezi faaliyetleri hakkında bilgi vererek, hayat boyu öğrenme ilkesi ile insana yatırım geleceğe yatırım anlayışıyla çalıştıklarını söyledi. Akdoğan konuşmasının devamında Teknoloji ve Eğitim Kampüsünün fiziki alt yapısı ve proje hakkında teknik bilgiler aktardı.

Onurluk takdimleri ile sona eren programın ardından heyet, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek burada Elektrikli Araç Test, Tamir ve Bakım Mesleki Eğitim Laboratuvarını ziyaret etti. Laboratuvardaki simülasyon cihazını inceleyen heyet buradaki teknik altyapı ve faaliyetler hakkında yüksekokul personelinden bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin yürütücülüğünü yaptığı, Mevlana Kalkınma Ajansı'nın 2020 Yılı, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projenin kapanış toplantısına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ertekin, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Konya Ticaret Odası (KTO) Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Durmuş Akdoğan, üniversite personeli, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.