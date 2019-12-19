KMÜ'de ehli sünnet ve hadis karşıtlığının anlatıldığı konferans düzenlendi

19.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:22

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ), "Hadis Karşıtlığının Arka Planı ve Kur'an Sünnet Bütünlüğünün Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Üniversitenin Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda düzenlenen konferansta konuşan İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Hazreti Peygamberin sözlerine karşı gelmenin eskiden beri var olduğunu ancak son yıllarda bu durumun daha sık dile getirilmeye başlandığını belirtti.

Hadis karşıtlığındaki yaklaşımlar ve bu yaklaşımların sosyal medya üzerinden aktarımı şeklinde değerlendirmelerde bulunan Kutlay, şunları kaydetti:



"Sünnet-i seniyye bize Peygamber Efendimizin emanetidir. Bizlere Veda Hutbesinde söylediği 'Size iki şey bıraktım bunlara sımsıkı sarılırsanız asla delalete düşmezsiniz: Allah'ın kitabı ve sünnetim.' sözü bunun kanıtıdır. Allah Resulü'nün sözlerini inkar etmekle ilgili bugün yaşadığımız problem imansızlık temellidir. O yüzden insanlara niçin yaşadığını, niçin iman ettiğini öğretmeliyiz. Hadis karşıtlığının arka planında İslam karşıtlığı, şüphecilik, akılcılık, inkarcılık ve eleştiricilik var. Kimsenin kodlarınızla oynamasına izin vermeyin. Biz ehlisünnet olmakla iftihar ediyoruz. Aldatan kendini aldatır."

Kaynak: AA