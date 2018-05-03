Kmü'de 2. Kitap Fuarı Açıldı

Karaman'da 741. Yıl Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen kitap fuarının açılışı yapıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev sahipliğinde Karaman Valiliği ile Karaman Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 741. Yıl Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri başladı. KMÜ 15 Temmuz Salonunda düzenlenen 5. Üniversite Tanıtım Günlerinin ardından açılışı yapılan KMÜ 2. Kitap Fuarına Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı. Kitap fuarının açılışının ardından kitapların bulunduğu stantları gezen heyet, daha sonra el sanatları sergisini ziyaret etti. KMÜ bünyesindeki öğrenci topluluklarının stantlarını da inceleyen Vali Meral, Başkan Çalışkan ve Rektör Akgül daha sonra hıdrellez şenlikleri için açılan çadırları ziyaret ederek yakılan ateşin üzerinden atladı. Protokol heyetinin ok atışlarının yapıldığı alanı gezerek sporcuların atışlarını izlemesiyle etkinlik sona erdi. 2-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kitap Fuarı kapsamında 30 yazar ve şair söyleşilerle öğrencilerle bir araya gelirken 50 yayınevi ve binlerce kitap ziyaretçilerle buluşacak. - KARAMAN