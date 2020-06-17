KMÜ Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci alınacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KMÜ Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci alınacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci alınacak.

KMÜ Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci alınacak
17.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:48

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci alınacak.

Binası Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılan fakülteye, KMÜ Rektörlüğünün teklifi ve Yükseköğretim Genel Kurulunun kararıyla 60 öğrenci alınması onaylandı.

5 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulması kararlaştırılan ve yaklaşık bir yıl önce temeli atılan fakülte, 2020-2021 dönemi itibariyle öğrencilerle buluşarak eğitim-öğretime başlayacak.

KMÜ Rektörü Mehmet Akgül, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl eğitim-öğretime başlayan Tıp Fakültesinin ardından Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin de faaliyete geçmesinin son derece sevindirici olduğunu belirtti.

Bölgenin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda KMÜ'yü özellikle dil, gıda, tarım ve enerji alanlarının yanı sıra sağlık alanında da güçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda küresel ölçekte yaşadığımız salgın da ülke olarak sağlık sektöründe ne kadar güçlü olduğumuzu ve güven verdiğimizi bir kez daha gösterdi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak devletimizin desteği, milletimizin güveni ve hayırseverlerimizin yardımıyla akademik altyapımızı geliştirmeye ve yeni akademik birimler açmaya devam ediyoruz. Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci kabulü adaylar için yeni bir alternatif fırsat olduğu kadar, üniversite akademik personeli açısından da heyecan verici bir gelişme oldu. Fakültemizin açılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Lütfi Elvan'a, Milletvekillerimize, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a, tüm devlet yetkililerimiz ile Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı sayın Sonay Gürgen'e şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı Haber
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla 'pes' dedirtti
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla "pes" dedirtti
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit...
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı 'pik' yaptı
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi
Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Kemal Sunal Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: KMÜ Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci alınacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 12:22:37. #1.14#
title