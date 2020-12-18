KMTSO ile KSÜ arasında eğitime destek burs protokolü imzalandı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) arasında eğitime destek bursu için protokol imzalandı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) arasında eğitime destek bursu için protokol imzalandı.

KMTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerini teşvik etmek, tekstil ve hazır giyimde öncü olan Kahramanmaraş'ta bilgi, beceri ve donanım sahibi tekstil mühendislerinin yetiştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda sağlanacak olan burs, ilk 15 tercihinde KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler içerisinden en yüksek puan aldığı tespit edilen ilk 10 öğrenciye verilecek.

KMTSO idari binasında gerçekleştirilen imza törenine, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı katıldı.

Törenin ardından konuşma yapan Balcıoğlu, protokolün kent için hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Kahramanmaraş'ın tekstil açısından önemli bir kent olduğunu belirten Balcığlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan beri TİM ile birlikte tekstil bölümü öğrencilerimizin belirli kriterler çerçevesinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini tercih etmeleri halinde öğrencilerimize bir burs verileceği sözü verilmişti. Bu kriterlere uyan arkadaşlarımız bu yıl eğitimlerde burayı tercih ettikleri için öncelikle teşekkür ediyoruz. Tekstilin deryası olan bir kentte önünüzün çok açık olduğu yalnızca kitapları okuyup, geçer not almanızın ötesinde laboratuvarları daha çok kullanmanızı ve işimizin diğer adının moda olduğunu ve hep yeni şeylere ihtiyaç olduğunu unutmamanızı diliyorum. Bu yıl bursu hak kazanan 8 öğrencimiz var."

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı da Kahramanmaraş'ın tekstil sektöründe öncü bir il olduğunu ifade ederek, çalışmalarından dolayı Balcıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün