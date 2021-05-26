KMTSO'dan iş birliği protokolü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KMTSO'dan iş birliği protokolü

KMTSO'dan iş birliği protokolü
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile özel bir e-ticaret sitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile özel bir e-ticaret sitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KMTSO Başkanı Balcıoğlu, KMTSO idari binasında gerçekleştirilen toplantıda, Kahramanmaraş'ın tekstil sektöründe Türkiye'de önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Balcıoğlu, protokolle oda üyelerinin tekstil sektöründe daha aktif olacaklarını ifade etti.

Şahin Balcıoğlu ve "Fibre2fashion.com" Türkiye Temsilcisi Suat İdil arasında imzalanan protokol kapsamında, uluslararası firmaların tercih ettiği platform, KMTSO üyelerine yüzde 20 indirim avantajıyla sunulacak.

Abonelikle sektörde faaliyet gösteren üyelerin dış pazarlara erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Antony Blinken Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KMTSO'dan iş birliği protokolü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 16:03:49. #1.15#

title