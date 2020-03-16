KMTSO’dan ‘haksız fiyat artışı yapan firmalar’ için disiplin uyarısı Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını açıkladı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını açıkladı. Kaynak: Dunya.com