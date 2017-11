Kmtso'dan Gtb'ye Ziyaret

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsası'nı (GTB) ziyaret etti.



GTB Meclis Başkanı Selami Memiş, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan KMTSO heyetine, Gaziantep ekonomisi ve GTB'nin çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Kahramanmaraş'ın sanayi ve ticarette son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirten GTB Meclis Başkanı Selami Memiş, Türkiye ekonomisinin gelişimine yönelik yapılan tüm yatırımları taktirle karşıladıklarını ve Kahramanmaraş'ın da bu atılım hamlesinin içerisinde yer almasından memnuniyet duyduklarını söyledi.



Gaziantep ve Kahramanmaraş arasındaki ticari iş birliğinin artmasını önemsediklerini kaydeden Memiş, "Biz birlikten güç doğacağına inanıyoruz. Hali hazırda var olan ikili iş birliğimizin istişarelerle daha da artırılması gerek ticari gerekse de sosyal anlamda şehirlerimize artı kazanç sağlayacaktır" dedi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise ziyarette, Gaziantep ekonomisi ve GTB'nin projeleri hakkında bilgiler verdi. Gaziantep'in tarıma dayalı sanayide Türkiye'nin başkenti konumunda olduğunu ve bu konuda önemli bir model teşkil ettiğini vurgulayan Tiryakioğlu, "Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilen birçok ürün şehrimizde işlenerek iç ve dış pazarlara sürülmekte" dedi.



Et Borsası, Antepfıstığı Lisanslı Depo, Antepfıstığı İşleme Pilot Tesisi ve Hububat Emtia Merkezi gibi GTB'nin vizyon projelerini en kısa sürede ülke ekonomisine kazandırmak istediklerini belirten Tiryakioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan Et Borsamız, içerisinde kurulu bulunan soğuk hava depoları, monoray sistemleri ile kaliteli et üretimimizin daha da artmasına katkı sağlayacak. Hububat Emtia Merkezide eksikliğini duyduğumuz ve bir an önce hayata kazandırmak istediğimiz projelerimizin başında gelmekte. Yaklaşık 400 bin ton kapasiteli lisanslı depoların yer alacağı bu merkez şehrimizi bir gıda üssü haline dönüştürecek. Tüm bunların yanı sıra Antepfıstığı içinde lisanslı depo ve AR-GE merkezi kurmak için çalışmalarımız sürüyor."



GTB'nin 2016 yılında hizmete açtığı Elektronik Ürün Senetler Platformunun (ELÜS) işleyişiyle de ilgili bilgiler aktaran Tiryakioğlu, platformda 2017 yılı sonuna kadar yaklaşık bir milyon ton ürünün işlem görmesini beklediklerini dile getirdi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun'da, GTB yönetimi ile bir araya gelmekten ve istişarelerde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Zabun, KMTSO'nun Kahramanmaraş'ın ekonomik performansını sürdürülebilir kılmak, sanayiden tarıma, ihracattan turizm sektörüne kadar bir çok potansiyeli harekete geçirmek için çalıştığını söyledi.



Ziyarette, KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Gölcü, yönetim kurulu üyeleri Fevzi Gerger, Adnan Toprak, Hüseyin Özdal, Sıddık İnal ve Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Ülker yer alırken, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Tabur, Mehmet Özmen, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Satıl, Karaca Türkmen, Cesim Arslan, GTB Meclis Üyesi Burak Batallı ve Genel Sekreter Özgür Bayram hazır bulundu. - GAZİANTEP