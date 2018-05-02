Kmtso Başkanı Zabun: "Nisan Ayında 86 Milyon Dolarlık İhracat Yaptık"

Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Nisan ayında Kahramanmaraş'tan bir önceki yılının aynı ayına göre yüzde 10 artışla 86 milyon 309 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

KMTSO Başkanı Zabun, yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldiğini, böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırıldığını belirtti.

2018'in ilk 4 ayında Türkiye ihracatının yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştığını, son 12 aylık ihracatın ise bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolar olduğunu vurgulayan Zabun, Kahramanmaraş'ta ise Nisan ayında 86 milyon 309 bin dolar ihracat gerçekleştirilirken, son bir yılda ise 979 milyon 403 bin dolar ihracata ulaşıldığını kaydetti. Zabun "Ocak-Nisan döneminde ihracatımız yüzde 9,4 artışla 363 milyon 62 bin dolara ulaşırken 12 aylık ihracatımız yüzde 8,9 artış göstererek 980 milyon dolara yaklaştı. 2018'in Ocak ayında yüzde 10,4, Şubat ayında yüzde 13,6, Mart ayında yüzde 4,5 ve Nisan ayında yüzde 10,0 büyüme gösteren ihracatımız yılsonunda 1,1 milyar dolara ulaşacaktır" dedi.

Zabun şöyle devam etti:

"2018'in ilk 4 ayında İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz ve İspanya en çok ihracat yaptığımız ülkeler oldu. İhracatımızın yarısına yakını bu ülkelere gerçekleştirildi. 174 milyon dolar ihracat yaptığımız bu ülkeler, 4 aylık ihracatımızda yüzde 47,9 paya sahip. Tek başına İtalya'nın ihracatımızdaki payı 83 milyon dolar ile yüzde 22,8. Kalite ve hızlı termin bakımından rekabet gücü yüksek Kahramanmaraş, Avrupa ülkelerine ciddi ölçüde üretim ve ihracat yapıyor. Sektörel açıdan baktığımızda, tekstil ve hammaddeleri 223 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 55 milyon dolar, kağıt 26 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 24 milyon dolar, hububat 8 milyon dolar ve çimento 6,5 milyon dolar ihracat yaptı. Bu ürünler ihracatımızda yüzde 94,4 paya sahip" dedi.

"Yeni yatırımlar cari açığı azaltacak"

Türkiye ihracatının 161 milyar dolara ulaştığını söyleyen Zabun, "İhracatın artmasında reel sektör ekseninde yürütülen ekonomi politikaları ve ihracatçıya verilen destek çok önemli bir paya sahip oldu. Finansal kaynaklar ve özellikle Türk Eximbank imkanlarının genişletilmesi ihracata canlılık kazandırdı. Geçtiğimiz ay, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 19 firmaya, 23 proje için 135 milyar liralık yatırım teşvik belgesi verildi. Bu yatırımlarla, ihracatımız artarken, ilgili sektörlerdeki ithalat azalacak. Böylece, cari açığımıza 19 milyar dolarlık bir katkı sunulacak" diye konuştu.

Bugün, 17 milyarlık ekonomik büyüklüğe ulaşan, bin 800 imalatçı şirket ile 5 milyar dolar sanayi üretimine sahip Kahramanmaraş'ta özel sektörün önünü açacak faaliyetlerle ekonomik kalkınmanın altyapısını güçlendirmeye gayret ettiklerini söyleyen Zabun, şunları kaydetti:

"Şehrimizin tanıtımının güçlendirilmesi, makro hedeflere katkısının artırılması, ihracatın ve ihraç pazarlarımızın geliştirilmesi, şehrimizin marka değerinin artırılması için kurumsal yapımızı, hizmetlerimizi, projelerimizi güçlendirerek geleceğe sağlam adımlarla koşmayı sürdürüyoruz." - KAHRAMANMARAŞ