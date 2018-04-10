Kmsd/sabuncu: Yerli Otomobil Gibi "Milli Sünger Sanayi" İçin de Destek Bekliyoruz

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sabuncu, Türkiye'nin en çok istihdam yaratan sektörleri arasında önde gelen mobilya sektörünün, yükselen döviz kurlarına bağlı maliyet artışlarıyla "zam kıskacı"na girdiğine dikkat çekti.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'nin (KMSD) Şubat ayındaki Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Tuncay Sabuncu, doğrudan ve dolaylı olarak 500 bin kişinin üzerinde istihdam sağlayan mobilya sektörünün sorunlarına işaret ederek, sektörün ayakta kalabilmek için, "devlet destekleri, vergi kolaylıkları ve ithalat kısıtlaması" gibi düzenlemelere ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Mobilya sektörü Türkiye'de en çok istihdam sağlayan sektörler arasında yer alıyor

KMSD Başkanı Sabuncu, Türkiye'de mobilya sektörünün "dış ticaret fazlası veren" sektörler arasında bulunduğunun altını çizerek, "Rakamlar ile vermek gerekirse; sektörümüzün ihracatı 2.5 milyar dolarken, ithalatı yaklaşık 1.7 milyar dolar düzeyindedir. Türkiye'nin hemen her yerinde üretim yapan mobilya sektörü, bu özelliğiyle de en çok istihdam sağlayan sektörler arasında yer alıyor. Yalnızca Kayseri'de 45 bin kişilik doğrudan istihdam ile en fazla istihdam sağlayan sektör olan üyelerimiz, Türkiye mobilya üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu sağlamaktadır" dedi ve şu önemli konuların altını çizdi:

"Kapanmaya zorlayan sorunların başında çeşitli ham maddelere gelen zamlar geliyor"

"Emek yoğun sektör olma özelliğiyle, yarattığı katma değerin ağırlığı istihdamda olan mobilya sektörü, ödemeler dengesine yaptığı pozitif katkıyla cari fazla veren bir sektör olma niteliğini de taşıyor. Bir başka deyişle, birçok ülkeden yapılan ithalata rağmen, dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak dikkat çekmek istediğimiz sorunlarımız var ve bunlar giderek büyüyor. Bu sorunları; "markalaşma, tasarım ve Ar-Ge, sermaye yetersizliği, kayıt dışılık, vergiler ve teşvikler, kalifiye eleman eksikliği" olarak sıralayabiliriz. Ancak, son zamanda sektörümüzü azami derecede sıkıntıya sokan ve karlılığı düşürmekle kalmayıp zararına imalat ve satışa, hatta kapanmaya zorlayan sorunların başında çeşitli ham maddelere gelen zamlar geliyor."

Dövizde artışlarla metal çelik gurubuna yüzde 40, süngere yüzde 50 zam geldi

Tuncay Sabuncu, mobilya sektörü olarak, kendilerini sıkıştıran zamların bir çoğunun "global sorunlar ve gelişmelerden" kaynaklandığının bilincinde olduklarını vurgulayarak, "Örneğin, metal çelik grubuna gelen yüzde 40 zam gibi. Mobilya sektöründe olmazsa olmaz olarak kullanılan sünger ise 2017 yılında Almanya'nın önemli sünger ham maddesi üretici tesislerinde çıkan yangının da bahane olarak gösterilmesi sonucu yüzde 50 zam gördü" dedi.

Ülkeye döviz kazandıran bir sektör olarak, karşı karşıya kaldıkları döviz kaynaklı zamlara bağlı önemli maliyet artışlarının frenlene bilmesi için çözüm önerileri olduğunu da vurgulayan KMSD Başkanı Tuncay Sabuncu, "Burada çözüm önerimiz şudur" dedi ve şunları söyledi:

"Sektörü kıskaca sokan MDF gibi ahşap ham maddesine yüzde 60'ı bulan zamlardır"

"Devletimiz sünger ham maddesinin üretimi konusunda destek vermeli ve yerli otomobil üretimi için yapıldığı gibi, milli bir sünger ham maddesi üretim tesisi için, Ar-Ge çalışmalarının başlatılmasını desteklemelidir."

Sözlerini, "Sektörümüzü bir başka zam kıskacına sokan ham madde ise sunta ve MDF gibi ahşap ham maddesine gelen ve yüzde 60'ı bulan zamlardır" diye sürdüren Sabuncu, "Enerji giderlerine yapılan zamları da göz önünde bulundurduğunuzda ve bu zamlara bir de döviz artışları eklendiğinde üreticinin çözümü ne yazık ki küçülmek veya kapatmak olacaktır" diye uyardı ve sektöre ilişkin uyarılarını şöyle sürdürdü:

"Vergi kolaylığı ve ham madde ihracatında kısıtlamalar gibi çözümler düşünülmelidir"

"Döviz bazlı olmayan tek girdimiz personel giderleridir, ancak asgari ücrete gelen yüzde 14'lük zammın uygulanması ile bizler de kalifiye çalışanlarımızı elde tutabilmek için en az yüzde 20 maaş zammı vermek zorunda kaldık. Tüm bu ham madde ve çeşitli girdi zamlarına karşılık satış fiyatlarına aşırı rekabet ortamından dolayı ya benzer oranda zam yapılamadı ya da hiç zam yapılmadı. Serbest ekonomi düzeninde fiyat yönlendirmesi mümkün değildir. İstihdam katma değeri en yoğun olan sektörümüzün üreticileri için bundan dolayı vergi kolaylıkları, farklı ülkelerden yapılan mobilya ithalatına kısıtlamalar, ham madde fiyatlarının yükselmesine neden ham made ihracatında kısıtlamalar gibi çözümler düşünülmelidir." (Fotoğraflı) - İstanbul