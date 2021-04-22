Zincir Mağazalar Derneği, sektörü daha çok kapsayan bir STK olmayı hedefliyor
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Zincir Mağazalar Derneği, sektörü daha çok kapsayan bir STK olmayı hedefliyor

Zincir Mağazalar Derneği, sektörü daha çok kapsayan bir STK olmayı hedefliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

"Zincir Mağazalar Derneği", gıda dışı modern perakendenin alt kategorilerini de kapsayan yapısıyla 320 milyar TL seviyesinde bir ciroyu temsil ediyor.

"Zincir Mağazalar Derneği", gıda dışı modern perakendenin alt kategorilerini de kapsayan yapısıyla 320 milyar TL seviyesinde bir ciroyu temsil ediyor.

Modern perakendenin önemli temsilcilerinden Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) isim değişikliğiyle faaliyetlerini Zincir Mağazalar Derneği adı altında sürdürme kararı aldı. Sektördeki temsiliyetini daha da güçlendirmek ve çalışma alanlarını şekillendirmek için üye yapısının da genişletileceğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, bu amaçla dernek isminde bir değişiklik kararının alındığını belirtti. Tınastepe, bundan sonra faaliyetlerine Zincir Mağazalar Derneği ismiyle devam edeceklerini ifade etti. Dernek bu yapısıyla gıda dışı modern perakendedeki tüm oyuncuları kapsayan, sorunlara çözüm geliştiren, yeni gelişmeleri ve verimlilik çözümlerini sektör ile buluşturan bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedefleyecek.

"320 milyar TL ciro ile ekonomiye önemli katkı"

Gıda dışı perakende sektörünün en önemli oyuncularının Zincir Mağazalar Derneği'nin üyeleri arasında yer aldığını ifade eden Tınastepe, "Derneğimiz, temsil ettiği 50 bin satış noktası, 300 bin çalışan ve 320 milyar TL'lik ciro ile ülke ekonomisi için önemli bir konumda. Bu konumu güçlendirirken, sektörümüzün gelişiminin önünü açacak her türlü çalışmayı yürütmeye ve üyelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili tüm paydaşlarla yapıcı görüş alışverişini sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

2021 yılının sektör için de yeni normalin gereklerine göre yapılanmaların sürdürüleceği ve verimliliğe daha çok önem verileceği bir yıl olacağını vurgulayan Tınastepe, yeni etkinlikler ve projelerle dernek çalışmalarının bu eksene oturtulacağının altını çizdi. Tınastepe; 26 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek OmniChannel Zirvesi ve Ekim ayında planlanan Perakende Teknolojileri Konferansı Webinar serisi ile derneğin sektör içinde bilgi paylaşımına yönelik etkinliklerini sürdüreceğini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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