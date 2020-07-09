Kluge: "Türkiye, Kovid-19 mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır"
-DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'nin konuşması ANKARA -ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
09.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:59
-DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'nin konuşması ANKARA -ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (3)
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: "Türkiye, Kovid-19 mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır. Vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 azalmıştır"
Kaynak: AA