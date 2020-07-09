Kluge: "Türkiye, Kovid-19 mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır" -DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'nin konuşması ANKARA -ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

-DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'nin konuşması ANKARA -ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (3) DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: "Türkiye, Kovid-19 mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır. Vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 azalmıştır" Kaynak: AA