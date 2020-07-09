Kluge: "Türkiye'de mevcut koşulların sınırların açılmasına olanak sağlayabileceğini Alman...
-DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'nin konuşması ANKARA - ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
09.07.2020 19:14 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:56
-DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'nin konuşması ANKARA - ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (7)
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: "Türkiye'de mevcut koşulların sınırların açılmasına olanak sağlayabileceğini Alman yetkililere bildirdim"
Kaynak: AA