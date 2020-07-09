Kluge: "Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk halkı ve makamlarına takdir ve...
Salonun iç/genel planı DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
09.07.2020 18:14 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:26
Salonun iç/genel planı
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (2)
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: "Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk halkı ve makamlarına içten takdir ve saygılarımı sunuyorum"
Kaynak: AA