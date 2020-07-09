Kluge: "Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk halkı ve makamlarına takdir ve... Salonun iç/genel planı DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Salonun iç/genel planı DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (2) DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: "Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk halkı ve makamlarına içten takdir ve saygılarımı sunuyorum" Kaynak: AA