KLÜ sınavlar için bilgisayar laboratuvarlarını kullanıma açıyor Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) final ve bütünleme sınavları için bilgisayar laboratuvarlarını öğrencilerin kullanımına açacak.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) final ve bütünleme sınavları için bilgisayar laboratuvarlarını öğrencilerin kullanımına açacak.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitimlerin ve sınavların internet ortamında online gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sınavlarda Kırklareli'nde ikamet eden öğrenciler ve diğer üniversitelerin öğrencilerine sağlıklı internet bağlantısı ortamı sağlamak amacıyla bilgisayar laboratuvarlarını kullanım imkanı sağlayacaklarını belirten Şengörür, öğrencilerin sınavlarına sorunsuz bir şekilde girebilmeleri amaçladıklarını kaydetti.

Sınav oturumları öncesinde, bilgisayar laboratuvarlarının dezenfekte edilerek havalandırılacağını aktaran Şengörür, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde laboratuvarları kullanma düzeninin sağlanacağını belirtti.

Şengörür, laboratuvarların 97 bilgisayar kapasiteli olduğunu ifade ederek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilgisayar laboratuvarlarından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz "http://labrezervasyon.klu.edu.tr" linki aracılığıyla rezervasyon yapmaları gerekmektedir. İlgili adrese girildikten sonra öğrencilerin karşılarına gelen rezervasyon formu doldurularak talep oluşturma aşaması tamamlanmaktadır. Rezervasyonun alınmasını takiben, sistem yöneticileri gerekli organizasyonu sağladıktan sonra en kısa süre içerisinde rezervasyon talebi yapan öğrencilere mail ya da sms aracılığıyla bilgilendirme yapacaktır."

Kaynak: AA