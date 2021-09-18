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KLÜ Rektörü Şengörür, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
KLÜ Rektörü Şengörür, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversite yaşamının, okumayı, araştırmayı ve sorgulamayı gerekli kıldığını bildirdi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversite yaşamının, okumayı, araştırmayı ve sorgulamayı gerekli kıldığını bildirdi.

Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Üniversitelerinin Türkiye'nin yenilikçi ve girişimci üniversitelerinden biri olduğunu ifade eden Şengörür, gelişmiş teknolojik, dijital eğitim ortamları, uzaktan eğitim alt yapısı, ulusal, uluslararası standartları içeren eğitim programları ile öğretim ve değerlendirme uygulamalarını yürüttüklerini belirtti.

Öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını bildiren Şengörür, açıklamasında şunları kaydetti:

"Her yıl öğrenci memnuniyet araştırmaları sonuçlarına göre yeniliklere gidiyoruz. Sizlerin gücünü üniversitemize katmak için yenilikçi düşünceler peşindeyiz. Temel politikamız olan öğrenci odaklı üniversite olarak sizlerle birlikte daha iyi ve nitelikli bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Üniversite yaşamı, okumayı, araştırmayı ve sorgulamayı gerekli kılmaktadır. Sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamamız için üniversitemizdeki akademik ve sosyal sorumluluk projeleri ile kariyer destek hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanarak CV'lerinizi zenginleştirebilirsiniz. Kampüsle buluştuğunuz gün sizleri, Kariyer Merkezimize kayıt olmaya ve faaliyetlerimiz için bilgi almaya bekliyoruz. Kırklareli Üniversitesini tercih ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağımızdan şüpheniz olmasın."

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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