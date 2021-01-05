KLÜ Rektörü Şengörür, TÜBA ödülüne layık görülen Fettahoğlu'na plaket verdi
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KLÜ Rektörü Şengörür, TÜBA ödülüne layık görülen Fettahoğlu'na plaket verdi

05.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:14
KLÜ Rektörü Şengörür, TÜBA ödülüne layık görülen Fettahoğlu'na plaket verdi

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, "2020 Yılı TÜBA Ödülleri"ne layık görülen Fen Edebiyat Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Kübra Fettahoğlu'na plaket verdi.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, "2020 Yılı TÜBA Ödülleri"ne layık görülen Fen Edebiyat Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Kübra Fettahoğlu'na plaket verdi.

Şengörür, makamında düzenlenen törende, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri'nde Fuat Sezgin Özel Ödülü'ne layık görülen Fettahoğlu ile gururlandıklarını söyledi.

"Rasathane-i Amire" eseriyle Fuat Sezgin Özel Ödülü'nü almasının ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Şengörür, Fettahoğlu'na özverisi ve başarısı için teşekkür etti.

Fettahoğlu'nun başarısı ile Kırklareli Üniversitesinin adını Türkiye'ye duyurduğunu anlatan Şengörür, "Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu tebliğ ile bilimsel ortamın ne kadar iyi olduğunu bize göstermiş oluyor. Dekanımıza da bu açıdan teşekkür ediyoruz. Onun desteği ile üretimler daha da gelecektir." diye konuştu.

Fettahoğlu da "2020 Yılı TÜBA" yarışmasına katıldığı kitapta Osmanlı bilim tarihi açısından önemli yeri bulunan Rasathane-i Amire'nin kuruluşu ve faaliyetlerini incelediklerini belirtti.

Fuat Sezgin Özel Ödülü'ne sahip olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Fettahoğlu, "Bu ödülün, ülkemizde bilim tarihi çalışmalarının artmasında teşvik edici bir rol üstlenmesini dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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