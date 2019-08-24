KLÜ Rektörü Şengörür'den öğrencilere teşekkür

24.08.2019 09:36

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversitelerini tercih ederek kayıt yaptıran öğrencilere teşekkür etti.

Şengörür, yayımladığı teşekkür mesajında, KLÜ ailesinin genişlemesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

KLÜ'nün emin adımlarla büyüdüğünü ve geliştiğini aktaran Şengörür, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kırklareli Üniversitesi olarak son teknoloji araç gereçlerle donatılmış laboratuvarları ve derslikleri ile eğitimde son teknolojileri takip ederek öğrencilerinin hizmetine sunma çabasındayız. Bu sene Tıp Fakültesine de ilk öğrencilerimizi alarak, toplamda 11 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 14 uygulama ve araştırma merkezimizle faaliyet gösteriyoruz. 12 yıl gibi kısa bir sürede ülkemizin en güzide eğitim öğretim kurumlarından biri olmayı başardık. 2019 YKS tercih sonuçlarına göre yüzde 89.91 doluluk oranına ulaştık. Bu sene aramıza katılan 5028 yeni öğrencimizle geleceğe emin adımlarla ilerliyor, ülkemizin kalkınma hedefleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını sağlamak için elimizden geleni layıkıyla yapmaya çalışıyoruz."

Kırklareli Üniversitesinin tüm öğrencilerin olduğunu belirten Şengörür, şunları kaydetti:

"Öğrenci kulüplerinin etkinliklerine ve konferanslara katılmanızı, sosyal ve kültürel faaliyetlerin içerisinde yer almanızı önemsiyoruz. Bunların, hem içinde bulunduğunuz çevreye hem de ileride atılacağınız mesleki hayatınıza büyük katkıları olacağını lütfen unutmayınız. Üniversite olarak yaşadığımız kente tüm boyutlarıyla dahil olmak ve sosyal dokuyla bütünleşmek hedefimiz çerçevesinde bir çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Toplumun kültürel, sosyal, ekonomik ve çevre sorunlarına duyarlı bir biçimde değer üretmeye gayret ettik. Ailemize katılan siz sevgili öğrencilerimizi de sizden önceki arkadaşlarınız gibi gönüllü olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA