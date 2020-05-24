KLÜ Rektörü Şengörür'den bayram mesajı
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KLÜ Rektörü Şengörür'den bayram mesajı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

KLÜ Rektörü Şengörür'den bayram mesajı
24.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:37

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şengörür, mesajında, sevgi, saygı, hoşgörü atmosferinin yoğun yaşandığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği, iyiliklerin harmanlandığı, yüreklerin bütün olduğu bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, bu mukaddes günlerin güzelliği olan büyüklerin ellerinden öpülemeyeceğini, akraba ve dostların ziyaret edilemeyeceğini vurgulayan Şengörür, şunları kaydetti:

"Sevgimizi göstermek için fiziki yakınlığa ihtiyacımız yok. Bayram sevincini ve neşesini gönüllerimizde çoğaltacağız, paylaşacağız. Milli birlik ve dirliğimizin sembollerinden biri olan Ramazan Bayramı'nı evlerimizden de olsa atalarımızdan, tarihimizden, kültürümüzden ve milletimizden aldığımız güçle sevgi ve muhabbet içerisinde yaşayacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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