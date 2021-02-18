KLÜ Rektörü Şengörür, atama belgesini YÖK Başkanı Saraç'tan aldı
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KLÜ Rektörü Şengörür, atama belgesini YÖK Başkanı Saraç'tan aldı

18.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:07
KLÜ Rektörü Şengörür, atama belgesini YÖK Başkanı Saraç'tan aldı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür, atama belgesini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'tan aldı.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür, atama belgesini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'tan aldı.

Rektör Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada önemli görevin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden şahsına tevdi edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Üniversitelerinin gelişmesi ve büyümesi için çalışacaklarını ifade eden Prof. Dr. Şengörür, "YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'a, YÖK üyelerine, üniversitemizin başarısına katkı sunan çalışma arkadaşlarıma ve desteğini eksik etmeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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